/640476/في-بيان-رسمي-بيريز-يوضح-حقيقة-التسريبات-التي-سجلت-له

قام فلورنيتيو بيريز رئيس فريق ريال مدريد، بإصدار بيانا رسميا، يرد فيه عن التسجيلات الصوتية التي سربت له، والتي نشرتها صحيفة إل كونفيدنسيال الإسبانية، خلال الساعات القليلة الماضية.

البيان الرسمي الذي أصدره فلورنتينيو بيريز

قرر فلورنتيو بيريز إصدار بيانا رسميا على صفحة ريال مدريد الرسمية، ليرد فيه عن التسريبات الصوتية التي سربت له، والتي احتوت على قيام بيريز بالتقليل من أساطير ريال مدريد، إيكر كاسياس حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق، وراؤول، ويعرض دوت الخليج تفاصيل البيان الذي أصدره فلورنتينو بيريز عبر الموقع الرسمي لريال مدريد:

وقال بيريز عبر الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد: " التسجيلات التي نشرته صحيفة إل كونفيدنسيال، هي عباراة عن محادثات، قام خوسيه أنطونيو أبيلان، بتسجيلها سرا وحاول العديد من المرات بيعها ولكنه فشل في ذلك، وأندهش بسبب قيان صحيفة إل كونفيدنسيال بنشرها في ذلك التوقيت".

وتابع: "هذه العبارات هي أقوال متفرقة تم اقتصاصها من ضمن سياق طويل، وسبب نشر هذه التسجيلات في هذا التوقيت هو أنني من ضمن المروجين لفكرة الدوري الأوروبي الممتاز".

وأتم: "فوضت الأمر للمحامين لكي يدرسوا الإجراءات التي يمكن اتخاذها".

بيريز يهين أساطير ريال مدريد

قامت صحيفة إل كونفيدنسيال الإسبانية، تسريب صوتي لبيريز يعود إلى عام 2006، بعدما استقال من رئاسة النادي، وشملت التسجيلات الصوتية التي نشرتها الصحيفة الإسبانية على قيام بيريز بإهانة إيكر كاسياس حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق، واحد أبرز أساطير الفريق الميرنجي، ولم يكتفي بيريز بإهانة كاسياس، ولكنه قام أيضا بإهانة راؤول جونزاليس، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الفريق الميرنيجي.

تسريبات صوتية لبيريز

وقال بيريز في تلك التسيلات الصوتية عن إيكر كاسياس: "كاسياس ليس حارس مرمى مدريد، إنه أكبر فشل نواجهه، ولا يستحق أن يلعب لفريق بحجم ريال مدريد، ولكن ما حدث هو أن الجمهور معجب به، مما يجبرنا على بقائه في الفريق". وتابع "كاسياس يعتبر أحد أكبر عمليات الاحتيال التي تعرضنا لها، وليس هو فقط بل راؤول كذلك". واضاف "أكبر عملية خداع حدثت في ريال مدريد، هو انضمام راؤول وكاسياس".