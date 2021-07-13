/640473/السيسي-يوجه-رسالة-للشعب-العراقي-بعد-حريق-مستشفى-الحسين

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء لرئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار بالعراق".

وجاء نص البرقية : "سعادة الأخ السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة …. أبعث إلى سيادتكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين التعليمي في محافظة " ذي قار " ببلدكم الشقيق ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل .

أخي صاحب السعادة ، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الشقيق النجاة من كل مكروه وسوء .