/640471/سحب-المرتزقة-من-ليبيا-توقيع-مذكرة-تفاهم-بين-اليونان-وجامعة-الدول-العربية

قامت جامعة الدول العربية، اليوم،بتوقيع مذكرة تفاهم مع اليونان، ونصت هذه المذكرة على إقامة مشاورات سياسية، وعمق العلاقات المشتركة بين الدول العربية واليونان.

توسيع التفاهم بين الطرفين

وأعلن الطرفان عن توقيع مذكرة التفاهم، خلال مؤتمر صحفي لأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، و نيكوس ديندياس، وزير خارجية اليونان في القاهرة، وتضمنت المذكرة الاتفاق على توسيع التفاهم بين اليونان والجامعة العربية"، ومساندة الطرفان بعضهما البعض في القضايا الرئيسية.

وأكد ديندياس أن بلاده تمتلك علاقات قوية ووثيقة مع العالم العربي، مؤكدا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في المنطقة، كونها تهدد الأمن الإقليمي، والدعوة لانسحاب المرتزقة من ليبيا، مشددا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في سوريا والعراق وليبيا.

أبو الغيط: اليونان وقفت مع الدول العربية

وفي نفس الصدد، أكد أبو الغيط أن اليونان وقفت مع القضايا العربية، في وجه الظلم الخارجي.

هذا ووصل، اليوم الثلاثاء، نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني إلى القاهرة، وذلك في زيارته الخامسة إلى مصر في أقل من من عام ونصفمما يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.

والتقي وزير الخارجية اليوناني بـالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،، وذلك للتوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة الخارجية اليونانية وجامعة الدول العربية.