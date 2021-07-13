/640469/النائب-بهاء-الدين-أبو-الحمد-يطالب-بحقوق-العاملين-بفندق-ميركور-بالاقصر بعد-الاستغناء-عنهم

قال النائب بهاء الدين ابو الحمد، إن فندق ميركور كرمك بالاقصر يعيش العاملين به حالة من الرعب بسبب قيام إدارة الفندق بالاستغناء عنهم في نهاية شهر6\2021، لقيام الشركة المالكة ببيع الفندق والذي يمثل عددهم ١٢٠ عاملا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

فندق ميركور بالاقصر

وطالب النائب بهاء الدين بسرعة اتخاذ القرارات للمحافظة على هؤلاء العاملين واسرهم رحمة بهم من الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل اليوم ومناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب بهاء ألدين بخصوص عمال فندق ميركور بالاقصر.

و قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة للرقابة للمنشآت السياحية إن وزارة السياحة لديها التزام ادبي تجاه جميع العمال بالزام كافة المنشات بعدم التعرض للعمال والحفاظ على العمالة.

موضحا ان هذا الفندق مملوك لشركة خاصة وان الشركة اوضحت ان منذ عام ٢٠١٠ تاثرت الشركة بشكل قوي وتعرضت لخسائر قوية فقامت الشركة بعرض الفندق للبيع، وقام الفندق بوقف رخصة العمل مع التزامه باعطاء العمال حقوقهم المادية، ومع اجراء عملية البيع طالبت الوزارة الفندق بدفع كافة المستحقات المالية عند انهاء العمل معهم.

و أوضح "عبد الفتاح" أن شركة الادارة الجديدة لديها اماكن اخري تستطيع استيعاب فيها هؤلاء العمال وجاري مطالبة الشركة بتقديم عروض العمل وسيتم عرضها علو العمال.

و طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة وزارة السياحة بضرورة التفاوض مع شركة الادارة الجديدة بتوفير اماكن عمل للعاملين و سرعة تسليمهم العمل.

واوضح هيثم الدهان ممثل وزارة القوى العاملة ان هناك اجتماعات تفاوض تمت منذ ايام، و أسفرت المفاوضات على صرف ثلاثة شهور لمده سنتين طبقا للقانون، ومنح شهادة خبرة لجميع العاملين بالفندق، وهذه الاتفاقيات في طور امضائها لتنفيذها.

وطالب النائب عادل عبد الفضيل في نهاية الاجتماع بصورة من محضر هذا الاجتماع و ارجاء المناقشة لحين حضور مدير مديرية الادارة بالاقصر، مدير الاتصال السياسي بالقري العاملة، وكيل وزارة السياحة المشرف على الفنادق ومساعد وزير السياحة ، و ممثل القوي العاملة بالاقصر الى والذي حضر الاجتماع مع الشركة الجديدة لتوضيع موقف هذا الاجتماع.