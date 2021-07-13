بإطلالة كلاسكية..سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة «مون شيري»

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دوت الخليج يتسعرض أطلالة سميرة سعيد الكلاسيكية في كليب أغنية «مون شيري»

طرحت سميرة سعيد بوستر الأغنية علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات انتسجرام ظهر من خلالة بإطلالة كلاسيكية جذابة، وذلك تمهيدا لطرحها منتصف شهر يوليو الجاري.

تفاصيل أغنية «مون شيري»

تحمل أغنية «مون شيري» طابع وأجواء السبعينات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، وإنتاج محمد رشيدي، أما الميكس والماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هاني.

وتعاونت سميرة سعيد في ألبومها الجديد مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين وهم: بلال سرور و محمد حمزة، ومن الشعراء محمد القياتي و شادي نور، ومن الموزعين هاني يعقوب وهاني ربيع.

سميرة سعيد تتاق بأغنية الساعة اتنين بالليل

وجدير بالذكر أن أغنية «الساعة اتنين بالليل» التي طرحتها سعيد مؤخرًا تمكنت من تحقيق نحو 2 ونصف مليون مشاهدة، بعد أسابيع من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وطرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هانى، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.

كلمات أغنية الساعة اتنين باليل

تقول كلمات أغنية «الساعة اتنين بالليل»: "الساعة اتنين بالليل زهقانة زهقانة والناس نايمين.. طب أكلم مين في اصحابيآه يانا ما هيعملوا مش سامعين.. هاخد عربيتي وأنزل أسمع مزيكا وأعلي قبل لما دموعي تنزل ملوحدة ومللى حصلى.. وأحسن لي ما أكلم حد وواثقة إنه أكيد هيقولي .. نامي وارتاحي دلوقتي وهنتكلم بعدين.. الميزة الميزة الميزة الميزة الميزة تصاحب نفسك..تزعل تفرح مع نفسك.. تحكيلها فآخر يومك.. ليه تشيل حد همومك.. ده أحسن ما تكلم حد وواثق إنه أكيد هيقولك.. نام وارتاح دلوقتى وهنتكلم بعدين.. لفيت عالنيل وصفيت بوشوش طيبة حواليا ولنفسى أوام غنيت وصالحتها بالأغنية".