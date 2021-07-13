/640463/يورو-2020-إنجلترا-تدعم-ثلاثي-المنتخب-الوطني-بعد-الهجوم-العنصري

نشر الموقع الرسمي للمنتخب الإنجليزي صورة لثلاثي لفريق الأسود الثلاثة، والتي جاءت فيها ثلاثي الفريق(جادو سانشو، وساكا، وماركوس راشفورد)، الذي تلقى العديد من الرسالئل العنصرية، بعد إهدارهم ركلات الترجيح أمام منتخب إيطاليا في نهائي يورو 2020.

ويرصد دوت الخليج أبرز التطورات في أزمة ثلاثي المنتخب الإنجليزي (جادو سانشو، وساكا، وماركوس راشفورد)، والذي واجه العديد من الرسائل الهجومية والعنصرية بعد نهائي كأس أمم أوروبا.

وجاء الموقع الرسمي للمنتخب الإنجليزي عبر صفحتة الرسمية على تطبيق تويتر، بصورة بالثلاثي بعد إهدارهم ركلة الجزاء، مفرغة وكأنهم في صحراء، ويأتي ظل الثلاثي رموز الأسود الثلاثة التي يشتهر بهم منتخب إنجلترا.

غاب المنتخب الإنجليزي عن المباريات النهائية، في البطولات الكبرى الرسمية لدة 55 عام، بعد نهائي كأس العالم في 1968، أمام منتخب ألمانيا والذي توج بالبطولة بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، ليأتي يوم الحادي عشر من يوليو لعام 2021، بعودة الإنجليز للمباريات النهائية في يورو 2020، ويخطف المنتخب الإيطالي من على الأراضي الإنجليزية، بركلات الترجيح.

نتيجة مباراة النهائي

وتربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

أرقام إيطاليا في يورو 2020

ووصل المنتخب الإيطالي لرقم قياسي في عدد الأهداف في تاريخ مشاركاته بالبطولات القارية كأس أمم أوروبا وكأس العالم.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فقد سجلت إيطاليا 13 هدفا في البطولة الحالية، وهي أعلى حصيلة للأزوري في نسخة واحدة بين بطولة أوروبا وكأس العالم.

وسجل المنتخب الإيطالى ظهوره في نهائى أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث شارك في المباراة النهائية 3 مرات سابقة نجح خلالها في التتويج باللقب مرة وحيدة عام 1968 على حساب نظيره اليوغوسلافى، فيما خسر اللقب مرتين عامي 2000 و2012 أمام فرنسا وإسبانيا على الترتيب، قبل أن يضيف اللقب الثانى على حساب إنجلترا.