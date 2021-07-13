مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام يستقبل سفراء مجموعة دول...

قامت مجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المعتمدين في القاهرة - برئاسة سفير المكسيك عميد المجموعة - بزيارة إلى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بهدف التعرف على أنشطته وبحث فرص التعاون الممكنة معه.

استعرض السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي أنشطة المركز المختلفة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أيضاً السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الجنوبية، وذكر أن أنشطة المركز تهدف إلى بناء قدرات الدول النامية في مجالات السلم والأمن بما يشمل منع النزاعات وحفظ وبناء السلام ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ودور المرأة في السلم والأمن وتغير المناخ وعلاقته بالأمن والتنمية.

كما ألقى مدير مركز القاهرة الدولي الضوء على منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين - حيث يضطلع المركز بمهام السكرتارية التنفيذية للمنتدي - موضحاً دوره كمنصة أفريقية رفيعة المستوى تعمل على تعزيز العلاقة بين السلم والتنمية المستدامة من خلال حلول مبتكرة وطويلة الأجل.

من جانبهم، أعرب سفراء المجموعة عن تقديرهم لدور مصر الرائد في مجال السلم والأمن الدوليين ولجهودها المتواصلة من أجل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث تنعكس هذه الجهود جلياً في أنشطة مركز القاهرة ورصيد عمله الدولي والإقليمي. كما أشادوا بمنتدى أسوان بوصفه تجربة فريدة يمكن للمناطق الجغرافية الأخرى الإستفادة منها من أجل الدفع بجهود تحقيق أهداف السلام والتنمية المستدامين.