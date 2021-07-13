التعليم العالي: افتتاح فعاليات المعسكر الكشفي لجوالي المعاهد العليا والمتوسطة بمعهد إعداد...

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً من د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، بشأن بدء فعاليات فوج إعداد قيادات شباب الجوالة بالمعاهد العليا والمتوسطة تحت شعار ( الجمهورية الجديدة ) بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة.

وسوف تتضمن الفعاليات دورات وورش عمل تثقيفية مختلفة عن التاريخ الكشفي والحفاظ على البيئة والأمن القومي، ومكافحة الفساد والتطرف وتجديد الخطاب الديني.

كما تتضمن فعاليات الفوج، خدمة عامة لتجهيز أرض المعسكر الكشفي الدائم للجوالة، الذي يخدم جامعات ومعاهد جمهورية مصر العربية.

كما تناول البرنامج التدريبي والكشفي بطولة للألعاب الرياضية والذهنية والثقافية وبطولة للألعاب الإلكترونية، ويختتم البرنامج بتوزيع شهادات المشاركة وكأس البطولة، ويعتبر المعسكر الكشفي هو الأكبر من حيث التجهيز والأرض على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن فعاليات الافتتاح تضنمت كلمات لكل من الأستاذ / القائد محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والأستاذ/ أحمد فرج رئيس الإدارة المركزية للخدمات والأنشطة الطلابية، وذلك بمشاركة طلاب المعاهد العليا والمتوسطة من مختلف محافظات الجمهورية.