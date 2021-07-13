قومى المرأة يشكر رئيس النيابة الإدارية لتعيينه عددا من مديرات المكتب الفنى

جدة - نرمين السيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإصداره قرار بتعين المستشارة زينب حلمى السيد خضر، مديرًا للمكتب الفنى الأول بالقاهرة، والمستشارة إلهام محمد عبد الله شوكت، مديرًا للمكتب الفنى الثالث بالقاهرة، والمستشارة هويدا عبد السلام محمد إسماعيل، مديرًا للمكتب الفنى ببنى سويف.





وعبرت الدكتورة مايا مرسى، وفقا لبيان صحفى، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، مثنية على دور هيئة النيابة الإدارية ودعمها المستمر لوصول المرأة إلى المناصب القيادية بالهيئة وجعل معيار التميز والكفاءة هو المعيار الوحيد فى الاختيار لتلك المناصب، بالإضافة إلى إعمال لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتى تأكيدا لتوجه الدولة المصرية والقيادة السياسية فى دعم المرأة فى شتى المجالات. وقدمت رئيسة المجلس خالص التهانى إلى كل المستشارة زينب حلمى السيد خضر، والمستشارة إلهام محمد عبد الله شوكت، والمستشارة هويدا عبد السلام محمد إسماعيل، متمنية لهن خالص التوفيق والسداد فى مهام المنصب الجديد.

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