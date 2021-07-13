نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، وعصام سعد، محافظ أسيوط، حفل تدشين وتكريس كنيسة القديسين العظيمين بطرس وبولس هامتى الرسل بمدينة أسيوط الجديدة والتابعة لمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك.





وأوضح بيان صحفى لجامعة الأزهر، أن ذلك جاء بحضور الأنبا كيرلس وليم، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والأنبا دانيال لطفى، مطران أيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال مكالمة هاتفية مع الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه القبلى بأسيوط، ونيافة الأنبا كيرلس وليم، تحية إعزاز وتقدير لمحافظ أسيوط ولمطران أسيوط للأقباط الكاثوليك ولجميع الحضور بمناسبة الاحتفال، داعيًا الجميع بنشر رسالة الحب والتسامح والأخوة الإنسانية تفعيلًا لوثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والتى تشكل الوثيقة الأهم فى تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان.

كما وجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – التهنئة لمطران أسيوط للأقباط الكاثوليك ولجميع الحضور، بمناسبة تدشين وتكريس الكنيسة بمدينة أسيوط الجديدة، والتى تعد منبرًا لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية، لافتًا إلى أن "وثيقة الأخوة الإنسانية" تهدف إلى القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية ونشر المحبة والمودة بين البشر وقيم ‏التسامح والسلام والقضاء على العنف والتطرف واعتماد الحوار والتفاهم والسعى إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

وأشار إلى أن ما يحدث على أرض الواقع فى مصر يجسد رمزًا لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخى بين أطياف المجتمع المصرى وهو ما نراه جليًا من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.