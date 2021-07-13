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/640455/وزارة-الرياضة -للنواب--الانتهاء -من-مشروعات -شبابية-ضخمة-بقيمة-500-مليون-جنيه -خلال-العام-المالي-الجديد
قال الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، بوزارة الشباب ، إن الوزارة ستنتهي خلال العام المالي الحالي ، من إقامة مشروعات شبابية ضخمة بعدد من المحافظات تصل قيمتها إلى ما يقرب من 500 مليون جنبيه .
جاء ذلك علي هامش إجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيرزة .
وقال البجرمي ، ردا على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب عبدالوهاب خليل ، أنه سيتم الإنتهاء من أعمال إنشاء حمام مركز شباب أطفيح نهاية شهر ديسمبر المقبل ، لافتا إلى ان هناك متابعة مستمرة من الوزارة لجميع المشروعات التى تم طرحها .
وأوضح البجرمي ، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشبابـ يتابع على مدار الساعة موقف الأعمال المفتوحة والتى لم يتم الإنتهاء منها ، وذلك لسرعة العمل علي تذليل أى عقبات .
يذكر ان مصطفى عبدالمعين ، مسئول موازنة الرياضة بوزارة التخيطط ، أكد خلال إجتماع لجنة الشباب بإنه سيتم إدراج حمام سباحة اطفيح فى الخطة ، وسيتم الإنتهاء منه خلال عامين بناءا علي تقرير رئاسة مجلس الوزراء بإعتباره واحد من المشروعات المتعثرة وهو ما قامت الوزارة بناء عليه بادراج الاستثمارات اللازمة لانهاءه.
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