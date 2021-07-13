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وزارة الرياضة  للنواب : الانتهاء  من مشروعات  شبابية ضخمة بقيمة 500 مليون جنيه  خلال العام المالي الجديد

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/640455/وزارة-الرياضة -للنواب--الانتهاء -من-مشروعات -شبابية-ضخمة-بقيمة-500-مليون-جنيه -خلال-العام-المالي-الجديد

قال الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، بوزارة الشباب ، إن الوزارة ستنتهي  خلال العام المالي الحالي ، من إقامة مشروعات شبابية ضخمة بعدد من المحافظات تصل قيمتها إلى ما يقرب من 500 مليون جنبيه .

جاء ذلك علي هامش  إجتماع  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة طلب إحاطة  بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيرزة .

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وقال البجرمي ، ردا على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب عبدالوهاب خليل ، أنه سيتم الإنتهاء من  أعمال إنشاء حمام مركز شباب أطفيح  نهاية شهر ديسمبر المقبل ، لافتا إلى ان هناك متابعة مستمرة من  الوزارة لجميع المشروعات التى تم طرحها .

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وأوضح البجرمي ، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشبابـ يتابع  على مدار الساعة موقف الأعمال المفتوحة  والتى لم يتم الإنتهاء منها ، وذلك لسرعة العمل علي تذليل أى  عقبات .

 يذكر ان مصطفى عبدالمعين ، مسئول  موازنة الرياضة بوزارة التخيطط ،   أكد خلال إجتماع لجنة الشباب بإنه سيتم إدراج حمام سباحة اطفيح فى الخطة ، وسيتم الإنتهاء منه  خلال عامين بناءا علي تقرير رئاسة مجلس الوزراء بإعتباره واحد  من المشروعات المتعثرة وهو ما قامت الوزارة بناء عليه  بادراج الاستثمارات اللازمة لانهاءه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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