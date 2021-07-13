عاصي الحلاني ونانسي عجرم ينعون ضحايا مستشفى الحسين

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حرص نجوم الوسط الفني على تقديم خالص العزاء للشعب العراقي بسبب وقوع العديد من الضحايا إثر حريق اندلع مساء يوم الاثنين في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بالعراق.

دوت الخليج يكشف دعم الفنانين لأهالي العراق على رأسهم نانسي عجرم وعاصي الحلاني

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم غن حزنها لما أصاب اهالي العراق من كارثة شنيعة أدت إلى وقوع العديد من الضحايا، وعلقت على هذا الأمر متمنية الشفاء العاجل للجرحى، والرحمة والمغفرة للشهداء.

فكتبت نانسي تدوينه، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "أتابع بأسى الأخبار في العراق.. رحم الله الضحايا، لذويهم الصبر، وللجرحى الشفاء العاجل".

عاصي الحلاني يعزي أهالي العراق

ونعى عاصي الحلاني أهالي العراق فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "خالص العزاء والمواساة لأهلنا وأحبابنا في العراق، والصلوات لأرواح الضحايا الشهداء، راجيًا من الله أن يسكنهم فسيح جناته.. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن تكون آخر الأحزان على العراق، والشعب العراقي الحبيب"

#مستشفي_الحسينpic.twitter.com/KAvLK1LSzq

تفاصيل انفجار مستشفى الحسين

الجدير بالذكر أنه ارتفع عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار العراقية إلى 64 حالة وفاة، وأكثر من 100 مصابا، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، الحداد الرسمي على أرواح ضحايا الحريق، الذي اندلع في أماكن عزل مُصابي فيروس كورونا بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار.

وبحسب شرطي في الموقع فإن تقارير الشرطة الأولية تشير إلى أن انفجار خزان أوكسجين داخل جناح مرضى كورونا هو السبب المرجح لنشوب الحريق.

مصر تقدم عزاء خاصا لدولة العراق الشقيقة

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق فى ضحايا الحريق المُروع الذى وقع مساء أمس بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذي قار، والذى أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

كما تقدمت مصر فى بيان لوزارة الخارجية بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، مؤكدة على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.