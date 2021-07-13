/640452/الزمالك-يعلن-نقل-مباراة-غزل-المحلة-تفاصيل

كشف حسين السمرى عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن مصير ملعب مباراة الفارس الأبيض أمام غزل المحلة في المباراة التي تقام في الثالث من أغسطس المقبل ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وأعلن حسين لبيب إقتراب نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة إلى ستاد الإسكندرية بدلا من استاد القاهرة في المواجهة المقرر إنطلاقها في الثالث من شهر أغسطس المقبل، ويوضح دوت الخليج أبرز التفاصيل.

حسين لبيب يعلن نقل مباراة غزل المحلة

وأكد حسين السمري خلال تصريحات تلفزيونية : " الزمالك طلب من إدارة غزل المحلة نقل مواجهة الفارس الأبيض وزعيم الفلاحين من استاد القاهرة الي استاد الإسكندرية".

وتابع السمري: "إدارة المحلة وافقت على الطلب المقدم من جانب القلعة البيضاء، مشيرا أن النية تتجه نحو نقل المباراة إلى الإسكندرية بعد أن تأجلت المواجهة بسبب إصلاحات في ملعب القاهرة.

الزمالك يعلن نقل مباراة غزل المحلة.. تفاصيل

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعها، تعيين بدر حامد مديرا لقطاعات الناشيئن بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.

كما قررت اللجنة تعيين حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط.

اجتماع لجنة الزمالك

واعتمدت اللجنة في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي، ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.

واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس – وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي.

المتحدث الرسمي للزمالك يشن هجوما حاداً على قرارات اتحاد الكرة

وأكد الدردير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الاثنين:" أين مبدأ تكافؤ الفرص من قرارات الجبلاية الأخيرة، كيف يلعب الزمالك نصف نهائي كأس مصر، وباقي المنافسين لم يخوضوا دور الـ16 من الأساس".

وواصل :" نحن نطالب بالعادلة فقط يتم تغيير جدول المباريات كل أسبوع هذا يسبب مشاكل للمدربين خاصة مدربي الأحمال، الزمالك سبق وخاض 7 مباريات ولم يوافق اتحاد الكرة على تأجيل مباراة واحدة له".

وأستكمل قائلاً:" في الوقت ذاته حصل الأهلي على إجازة لخوض مباريات أفريقيا، لا أستطيع الحديث عما سيحدث داخل الاجتماع، لكن اللجنة مستاءة مما حدث، وسيكون هناك قرارات وموقف من النادي.