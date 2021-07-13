/640449/تضامن-النواب-قانون-المجلس-القومي-للسكان-يحقق-التوازن-بين-بين-النمو-السكاني-وموارد-التنمية-صور

استأنفت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان المقدم من النائبة هالة أبو سعد وأكثر من عشر أعضاء المجلس، والنائبة رشا رمضان وأكثر من عشر أعضاء المجلس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي

وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة إن مشروع القانون يأتي في ضوء الدستور والمادة التي تنص 214 التي تنص على المجلس القومية المتخصصة ذات الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وشدد القصبي خلال الاجتماع على أن مشروع القانون يأتي أيضًا متسقًا مع المادة ٤١ من الدستور التي تنص على تنفيذ برنامج سكاني يهدف لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد التنمية المستدامة.

وقال إن مشروع القانون هام يرتبط بقضية الزيادة السكانية وخصائص السكان، وقال "هذه قضية لابد أن تكون في المقدمة باعتبار الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية". وأكد القصبي في كلمته أن استمرار تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزارة الصحة يؤثر تأثير بالغ عليه، في إشارة إلى عد تمتع المجلس بالاستقلال المنصوص عليه في الدستور.

وأشار إلى أن اللجنة تبحث مع ممثلي الوزارات خلال الاجتماع الوصول لصياغات منضبطة تتفق مع النصوص الدستورية والقانونية، للتمكن اللجنة من رفع تقرير لرئيس المجلس تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في التوقيت الذي تحدده هيئة مكتب المجلس.