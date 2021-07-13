أصدرت هيئة السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، بياناً بشأن واقعه الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بحدوث مشادة بين كمسارى قطار 541 ركاب منوف طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كمسري القطار

والذي قامت فيه إحدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمساري على المواطن ورفض الكمساري تحصيل الأجرة والغرامة ومناشدة المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة حفاظاً على حقوق الراكب.

إحالة كمسرى منوف للتحقيق ووقفه عن العمل

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم إيقاف كمسارى القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، مشيرة أن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون في حق أي راكب خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات السيد الفريق مهندس وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

هيئة السكة الحديد: الاحترام الكامل للركاب

وأشارت هيئة السكة الحديد فى بيان لها، إلى أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية.

وتؤكد الهيئة على الاحترام التام لكافة جمهور الركاب وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب .