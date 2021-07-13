فتح باب التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2021 – 2022، وحتى 31 يوليو الحالى، وذلك عبر الموقع الرسمى للوزارة.





وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه لأول مرة يتم فتح باب التقديم الإلكترونى لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادى لاختيار المدرسة المراد التقدم إليها بالصف الأول الثانوى سواء من مدارس التعليم العام أو مدارس التعليم الفنى أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار إلى الجهود التى تتخذها الوزارة نحو تطوير وميكنة كافة الأعمال التى تتعلق بمنظومة التعليم؛ وذلك لتسهيل عملية التنسيق للطلاب بمختلف مراحلهم، وتوضيح كافة المعلومات التى يحتاجها الطلاب عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة، وأضاف أن كل هذا يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 وسعيها نحو تطبيق التحول الرقمى فى كافة مؤسسات الدولة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن التقديم سيتاح للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية بالعام الدارسى 2020 - 2021 فى الفترة ما بين 13 حتى 31 يوليو الحالى على الموقع الرسمى للوزارة من هنا وتسجيل الدخول سيكون عبر البريد الإلكترونى الخاص بالطالب.

وأضاف بصيلة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين فور انتهاء فترة التقدم لإخطارهم بموعد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التى تتم من قبل ممثلى وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وأشار بصيلة إلى ضرورة قراءة الطلاب الذين يرغبون للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية شروط التقديم الخاصة بالمدرسة المراد التقدم إليها عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg، والتواصل مع مسؤولى وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى حالة مواجهة أى مشكلة أو الرغبة فى الاستفسار عن أى معلومة تخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر البريد الإلكترونى التالى [email protected]

يذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير الجودة العالمية والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير الزى المدرسى للطلاب، وأتوبيسات لنقلهم لأماكن التدريب وأولوية تعيينهم بمصانع وشركات الشريك الصناعى بعد التخرج.