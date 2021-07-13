فيديو.. السفير الكورى يعزف أغنية 3 دقات والنشيد الوطنى المصرى بالساكسفون



جدة - نرمين السيد - وأعرب السفير هونج عن سعادته بعزف الأغانى المصرية، مشيراً إلى أن أغنية ثلاث دقات أصبحت بالفعل معروفة للعديد من الكورية بعد أن غناها فريق الكى بوب الكورى "بى آى جي".

وقال السفير الكورى، إنه يسعد دوماً بالتعبير عن حبه لمصر من خلال عزف الأغانى المصرية، وأضاف أنه كما يقول المثل المصرى القديم "من يفهم الموسيقى يفهم العالم" فإنه يأمل أن تسهم جهوده فى تعزيز التفاهم المتبادل بين شعبى البلدين.

وفى نفس الفيديو قام السفير بعزف السلام الوطنى لمصر.