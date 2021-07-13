- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأعرب السفير هونج عن سعادته بعزف الأغانى المصرية، مشيراً إلى أن أغنية ثلاث دقات أصبحت بالفعل معروفة للعديد من الكورية بعد أن غناها فريق الكى بوب الكورى "بى آى جي".
وقال السفير الكورى، إنه يسعد دوماً بالتعبير عن حبه لمصر من خلال عزف الأغانى المصرية، وأضاف أنه كما يقول المثل المصرى القديم "من يفهم الموسيقى يفهم العالم" فإنه يأمل أن تسهم جهوده فى تعزيز التفاهم المتبادل بين شعبى البلدين.
وفى نفس الفيديو قام السفير بعزف السلام الوطنى لمصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. السفير الكورى يعزف أغنية 3 دقات والنشيد الوطنى المصرى بالساكسفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.