الخطة والموازنة تحيل مخالفات سوهاج المالية لرئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإحالة تقرير وزارة المالية الخاص مخالفات محافظة سوهاج المالية والإدارية، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعدما رصد التقرير ضياع عدد من الحقوق المالية على الدولة، يستوجب فتح تحقيق فورى فى الأمر.





كان وزير المالية قرر فى 8 يونيو الماضى تشكيل لجنة فحص استجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد أن كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن وجود إهدار للمال العام وشبهة فساد مالى وإدارى بمحافظة سوهاج.

وتم تكليف اللجنة من قبل وزير المالية بفحص المعاملات المالية الخاصة بأعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، للوقوف على عمليات الصرف التى جرت خلال العام المالى 2021/2020، وشمل الفحص كذلك القواعد والمعايير التى يجرى على أساسها اختيار اللجان، ومدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يجرى اختيارهم مع طبيعة عمل هذه اللجان، وكذلك المعايير التى يجرى على أساسها تحديد وتوزيع المكافآت، وحصر ما جرى صرفه لأعضاء تلك اللجان.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشة تقرير مخالفات سوهاج بحضور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات "المالية والتخطيط والتنمية المحلية" والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لإصدار تعليمات واضحة بشأن تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والمعايير والقواعد الحاكمة لأعمالها ومباشرة اختصاصتها والشروط والواجب توافرها فى عضويتها والسلطة المختصة باختيارهم والقواعد والضوابط المحددة لصرف المكافأت التى تتقرر وكذلك الجهات المنوط بهما تقيم أعمال تلك اللجانومدى تحقيقها للأهداف التى شكلت من أجلها على أن يطبق ذلك بجميع وحدات الإدارة المحلية بكل المحافظات.

تأتى توصيات لجنة الخطة والموازنة بعد ما تقرير وزارة المالية الذى شدد على تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة الأوضاع الوظيفية بالمحافظة وقرارات الندب والتكليف، والتى شهدت العديد من المخالفات، بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، وهو ما تم تفعيله بالفعل.

وأكد تقرير المالية ضرورة تشكيل لجنة من أساتذة إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية لفحص المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية 2020/2021، والخاصة بصيانة الطرق وتركيب الانترلوك والرصف المنفذة بمعرفة "مشروع الخلاطة"، لإعداد تقرير حيادى عنها بعيدًا عن "تعارض المصالح"، وكذلك حصر العمليات المالية التى نجم عنها حالات صرف بالتجاوز وبدون وجه حق، وتخالف القوانين واللوائح، وإحالتها إلى النيابة الإدارية، كونها مخالفة مالية تستلزم التحقيق مع ضرورة ردها إلى الخزانة العامة للدولة، وحصر كل الحالات المماثلة لذلك وردها أيضًا إلى الخزانة العامة للدولة، مع ضرورة إبلاغ الجهات القانونية المختصة لتحديد المسئولية بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المسئول عنها.

وشددت اللجنة على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات صرف الأجور والمكافآت والحوافز من الصناديق والمشروعات الخاصة والتى بلغت نسبة الأجور منسوبة إلى الإيرادات 80% منها، كونها مخالفة للمعايير الاقتصادية والإدارية، وكذلك ضرورة تعديل التفويض الصادر من المحافظ بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات، علاوة على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، وكذلك ضرورة مباشرة جهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية لاختصاصاته.

وأنهت اللجنة تقريرها بضرورة إحالة المخالفات التى رصدتها للنيابة الإدارية للتحقيق فيها كونها تجاوزات مالية يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة المالية.