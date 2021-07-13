/640442/لعدم-إجادتها-السباحة-تفاصيل-جديدة-في-غرق-طفلة-بنهر-النيل-بمنشأة-القناطر

كشفت تحريات ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في حادث غرق طفلة تبلغ من الهمر 10 سنوات، بنهر النيل في منشأة القناطر، أن الطفلة خلال غسيل الأواني بمياه النيل، اختل توازنها، وسقطت بالمياه، مما أسفر عن غرقها، لعدم إجادتها السباحة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل غرق طفلة بنهر النيل في منشأة القناطر

التفاصيل

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

نهر النيل

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا يفيد غرق طفلة بنهر النيل في منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وأتضح من خلال المعاينة والتحريات، أن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، اختل توازنها وسقطت بالمياه، مما أسفر عن غرقها.

تم انتشال جثتها بواسطة عدد من المواطنين، وحرر المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق أخر أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، في وقت سابق، بحبس متسول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عجوز بعصا خشبية وإلقاء جثته في حديقة قصر العيني، وطلبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ جميع الكاميرات الموجودة بمكان الواقعة.

- نتائج تحقيقات النيابة

النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقى رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد العثور على جثمان عجوز متوفي في حديقة قصر العيني بالقاهرة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم.