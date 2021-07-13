/640433/إحالة-أوراق-6-متهمين-إلى-مفتي-الديار-فى-قضية-تخريب-منشآت-كنسية-بالمنيا

أمرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، إحالة أوراق 6 متهمين، منهم 3 حضورى و3 غيابي، إلى فضيلة مفتى الديار، لأخذ الرأي الشرعى فى إعدامهم، وتحديد جلسة اليوم الثالث من سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل إحالة أوراق 6 متهمين منهم 3 حضوري و3 غيابي

تفاصيل القضية

كما عاقبت المحكمة 37 شخصا، ما بين غيابي وحضوري، بالسجن المؤبد، فى أحداث شغب وعنف بقرية دلجا في مركز ديرمواس بالمنيا، و5 متهمين آخرين، بينهم 2 حضورى والباقي غيابي، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم.

قتل إسكندر قوس صقر أمام كنيسة دلجا

كانت المحكمة في الجلسة الماضية قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 48 متهما، بينهم 20 شخصا محبوسين على ذمة القضية، متورطين فى قتل إسكندر قوس صقر، أمام كنيسة دلجا، والتجمهر ومحاولة إحراق الكنيسة يومى 14 و15 أغسطس 2013، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

محكمة الجنايات

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات أواخر عام 2015، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت كنسية وقتل قبطى دون وجه حق.

وفى سياق أخر نفذت مصلحة السجون، في وقت سابق داخل سجن استئناف القاهرة حكم الإعدام في أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، قاتل القمص سمعان شحاته رزق الله، كاهن كنيسة المرج، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وأحد الأئمة، وجارِ نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمه لأسرته لدفنه.

أحداث القضية

وتعود أحداث القضية إلى 12 أكتوبر 2017، عندما تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بإصابة القمص سمعان شحاته رزق الله، 45 عامًا، «كاهن كنيسة المرج» بعدة طعنات في شارع مؤسسة الذكاة بالمرج.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة القمص، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتوصلت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما رصدته كاميرات المراقبة وشهادة شهود العيان، اعترف بارتكابه الواقعة.

النيابة العامة تحيل المتهم للجنايات

وقررت النيابة العامة، إحالة المتهم القاتل إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالإعدام، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

النقض تؤيد حكم الإعدام

وفي 12 نوفمبر 2020؛ أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق القاتل، حتى نفذت مصلحة السجون، منذ قليل، حكم الإعدام، وتم استخراج تصريح دفن للمنفذ بحقه الحكم من مكتب صحة الدرب الأحمر، تمهيدا لنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتسليمها لأسرته لدفنها.