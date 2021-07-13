أحمد نشأت منصور يتسائل عن سبب تأخر أعمال محطة مياه الشرب إدفا و أولاد نصير بسوهاج«صور وفيديو»

/640437/أحمد-نشأت-منصور-يتسائل-عن-سبب-تأخر-أعمال-محطة-مياه-الشرب-إدفا-و-أولاد-نصير-بسوهاجصور-وفيديو

شهدت لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب إيهاب منصور مناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة سوهاج.

محطة مياه الشرب (إدفــــا ــ أولاد نصير) بسوهاج

وجاء الطلب الأول المقدم من النائب أحمد نشأت، والذي تسأل عن سبب عدم افتتاح محطة مياه الشرب (إدفــــا ــ أولاد نصير) مركز سوهاج وانتهاء أعمالها، وهي تخدم 3 قري بنحو 110 ألف نسمة، رغم أنه تم الانتهاء من نحو 99.9% من أعمالها، قائلا : " عايز اعرف إيه حكايه 0,1%، قدمت 4 طلبات منهم 2 الفصل التشريعي الأول ويأتي نفس الرد”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد نشأت منصور

وقال النائب أحمد نشأت منصور، خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم منه، إن الأهالي يعانون من نقص المياة، مستشهدا بمعاناة نجع الشيخ محمد، والذي لا يوجد فيه مياه منذ سنة ونصف لاسيما بعد غلق البئر الارتوازية الذي كان يغذي المنطقة، وعلق النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان، بقوله " هذا كلام خطير ويعد اهدار للمال العام ولوقت المواطنين".

مناقشة طلب الاحاتة المقدم من النائب أحمد نشأت منصور

من جانبه قال المهندس اشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب، إنه من المتوقع أن تدخل المحطة في الخدمة بحلول 15 أغسطس القادم، مشيرا إلي أن الشركة المنفذه واجهت تعثرات والمحطة بالفعل منتهية منذ اكثر من عام وانتهت اخر نقطة ربط منذ اسبوعين وتم تشكيل لجان مختصة اقرت عدد من الملاحظات والشركة تعمل علي الانتهاء منها.

وقال المهندس محمد السيد، مسؤول بالصرف الصحفي بسوهاج إن لجان الفحص قمت بتقديم ملاحظاتها، وارسلتها للهيئة التي قامت قدورها بتكليف الشركة المنفذه، والأمر متوقف علي انهاء الملاحظات التي تعوق التشغيل. كما ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمجلس قروي الصوامعة غرب مركز طهطا ــ سوهاج.

وطالب وكيل اللجنة النائب إيهاب منصور، المحافظة بإفادة اللجنة بمكاتبة توضح الجهة المسؤولة عن استكمال المشروع والجدول الزمني. وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم إن زمن مشروعات الشو الإعلامي انتهى منذ الفصل التشريعي الماضي، والمجلس أنهى هذه المشروعات التي تستخدم للعرض الإعلامي.