/640436/موجة-رابعة-من-كورونا-الصحة-الفرنسية-تحث-المواطنين-لتلقي-اللقاح

قال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، اليوم إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتضاعف بشكل كبير، قائلا:” الحالات تتضاعف كل خمسة أيام في فرنسا.

تطعيم العاملين

جاء ذلك خلال تصريحاته لقناة تلفزيون “بي.إف.إم” ، كما جاءت بعد يوم من إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو أمرا يجعل تطعيم العاملين في قطاع الصحة إلزاميا.

هذا وحذرت وزارة الصحة الفرنسية الأسبوع الماضي من أن البلاد قد تتجه نحو موجة رابعة من فيروس كورونا، وحثت الفرنسيين على الإسراع في تلقي اللقاح.

موجة رابعة من كورونا

وفي الوقت نفسه، حذر جان فرانسوا دلفريسي كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية، من إن البلاد ستواجه على الأرجح موجة رابعة من فيروس كورونا، نتيجة لعودة ظهور سلالة دلتا التي رصدت أول مرة في الهند.

جدير بالذكر ان بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء ، اضهرت اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن إعطاء 1ر61 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 572 ألفا و852 جرعة في اليوم الواحد وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 27 أسبوعا.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 88ر5 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفا و543 حالة.