شركة اتصالات تقدم خدمات الدفع من مصارى

شركة اتصالات تتيح لعملائها حاليًا الدفع عن طريق الفاتورة والشحن اونلاين الان وذلك لتسديد من موقع اتصالات الالكتروني وتطبيق My Etisalat وخدمة اتصالات كاش وتطبيق Payit واخيرًا خدمة الدفع من مصاري.

دوت الخليج

خدمات الدفع من مصارى

مصارى هى خدمة دفع لشحن الموبايل و الـUSB انترنت و توزيع كروت الشحن و سداد فواتير خطوط الموبايل و فواتير الانترنت ADSL و هى متاحة من خلال شبكة كبيرة من المحلات و تجار التجزئة فى جميع أنحاء مصر.

خدمة عملاء اتصالات

من أي خط اتصالات 333 من أى خط أرضي 0235346333 من أى جوال 01111234333 من أى خط دولى +201111234333