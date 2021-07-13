/640434/أوكرانيا-تتصدر-منافسات-السباحة-بتتابع-الرجال-في-بطولة-العالم-للخماسي-الحديث

انتهت منذ قليل، فعاليات السباحة لتتابع الرجال، ضمن منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وانطلقت البطولة أمس الإثنين بتتابع السيدات، على أن تنتهي يوم 18 يوليو الحالي، ويعرض دوت الخليج ترتيب المنتخبات:

ترتيب منافسات السباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث

تمكن ممثلي منتخب أوكرانيا الثنائي فلاديسلاف شيكان و يوري كوفالشيك، من التربع على صداراة الترتيب بمجموع 336 نقطة، وجاء في المركز الثاني ثنائي المنتخب الفرنسي أوجو فلورت وماتيس روشا بمجموع 332 نقطة، بينما احتل المركز الثالث ثنائي منتخب كوريا الجنوبية مينسو لى ويوسونج مون بمجموع 332 نقطة، واستطاع الفريق الأول(أ)، من ممثلي منتخبنا الوطني الثنائي يوسف قرني وعمر وائل، الحصول على المركز الخامس بمجموع 318 نقطة، بينما جاء الفريق الثاني(ب) وهم الثنائي محمد الجندي وإياد الكاشف في المركز السادس بمجموع 317 نقطة.

ألمانيا تتربع على منافسات تتابع السيدات

يذكر أن منافسات تتابع السيدات انتهت أمس الإثنين، واستطاع الثنائي الألماني، انيكا شنايدر ودوندا فيرنانديز، الحصول على المركز الأول برصيد 1321، بينما احتل الثنائي الإيطالي، أليس ريناودو وبياتريس ميركيري، المركز الثاني برصيد 1305 نقطة، وجاء في المركز الثالث الثنائي الروسي كيسينيا سانيفا وماريا سامولوفا برصيد 1296 نقطة.

وعلى الجانب الاخر احتل ثنائي منتخب مصرهايا فكري ومايا محمد المركز التاسع برصيد 1151 نقطة، بينما احتل الثنائي سلمى أيمن وأميرة قنديل المركز 12 برصيد 537 نقطة.

مواعيد حميع مباريات بطولة الخماسي الحديث

بدأت منافسات البطولة يوم الإثنين بتتابع السيدات، ثم تنطلق اليوم بتتابع الرجال، وبعد اننتهاء تصفيات السيدات والرجال، تبدأ منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تبدأ فعاليات نصف نهائي بطولة السيدات يوم 14 يوليو، ثم تليها فعاليات نصف نهائي بطولة الرجال يوم 15 يوليو، وبعد حسم المتأهلين إلى نهائي البطولتين السيدات والرجال، تبدأ منافسات نهائي البطولة للسيدات يوم 16 يوليو، ثم تليها مباشرة منافسات نهائي بطولة الرجال يوم 17 يوليو، ثم يشهد يوم 18 يوليو(اليوم الأخير)، ختام فعاليات البطولة، حيث يشهد ذلك اليوم تتابع المختلط.