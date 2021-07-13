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ما هي خدمة سلفني نت من أورنج Orange

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ريم مصطفى 0 تبليغ

تقدم شبكة أورنج Orange تطوير لخدمة سلفني وهذه المرة من خلال سلفني نت فما هي هذه الخدمة التي تقدمها أورنج وما هي طريقة الاشتراك بها وسعرها .

دوت الخليج

خدمة سلفني نت من أورنج Orange

الأن هناك خدمة سلفني نت من أورنج Orange كي تمنح العملاء النت حتى إذا كانت الميجابايتس انتهت ورصيدك اصبح 1.74 جنيه أو اقل. ومع خدمة سلفني نت من أورنج Orange ، تستطيع استلاف 50 ميجا صالحة لمدة يومين، تدخل بيهم على الإنترنت لحد ما تشحن.

الاشتراك في خدمة سلفني نت من أورنج Orange

كلم #444# أو 400 مجاناً

سعر خدمة سلفني نت من أورنج Orange

خدمة سلفني نت من أورنج Orange متاحة لكل عملاء الكارت المدفوع مقدما وكنترول لو رصيدك 1.74 جنيه أو أقل عندما تشحت أو يتم تحويل رصيد سوف تخصم قيمة 2.5 جنيه تكلفة خدمة سلفني نت من أورنج Orange بعد سداد التكلفة يمكنك استخدام الخدمة مرة أخري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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