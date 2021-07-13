/640431/عبير-صبري-تتعرض-لانتقادات-لاذعة-بسبب-شقيق-رامي-صبري

أبدت الفنانة عبير صبري اعتراضها على الأخبار المتداولة بشأن وفاة شقيق الفنان رامي صبري مشيرة إلى أن ذلك يعد تعدي على خصوصية الغير، لكنها وقعت في فخ «خيانة للتعبير» الأمر الذي جعل متابعيها يثرون عليها.

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نشرت عبير صبري صورة للفنان رامي صبري وشقيقه، وعلقت عليها: “ربنا يرحم الشاب كريم صبري ويعفو عنه شقيق الفنان رامي صبري الحقيقة أنا بناشد كل المؤثرين على السوشيال ميديا أنهم يطالبوا المجلس الأعلى للصحافة ومؤسسات الدولة المصرية ومجلس النواب أنها توضع قوانين لتنظيم النشر ووضع حدود للأخبار الشخصية اللي بتخص المشاهير في اي مجال فني او غيره".

عبير صبري تؤكد إدمان شقيق رامي صبري للمخدارات

وأكدت عبير صبري نبأ إدمان شقيق رامي صبري للمخدارات أثناء دفاعها عنه، فكتبت: "مش معقول ولا مقبول إن شاب يتوفي في حادث غرق وننشر شيء خاص بمرضه ومنحترمش مشاعر عيلته، أمه وأبوه وأخواته ونتاجر بأخبار الشاب المسكين لأنه مدمن والإدمان بالمناسبة مرض أكرر مرض زي السكر والضغط والأمراض المزمنة يعني مش قلة أدب ولا قلة تربية زي ما أغلب الناس فاهمة وعاوز علاج وله مستشفيات خاصة".

وتابعت: "مش معقول المواقع كلها تتسابق في نشر تفاصيل أنه مدمن وتجرح أهله وكان مش كفاية مصيبتهم وحسرتهم علي أبنهم وطبعاً أذية الفنان رامي صبري والإساءة لسمعته، أنا مش عارفة هتستفيدوا إيه مفيش رحمة بالأهل مفيش أخلاق الستر مفيش أخلاق أنك متتدخلش في شيء لايعنيك ولا يعني جمهور السوشيال ميديا ، ليه القسوة والرغبة في دبح الناس معنويا؟ خصوصا لو كان مشهور".

الجمهور يهاجم عبير صبري

انتقد الجمهور طريقة تعبير عبير صبري عن موقفها من وسائل الاعلام مشيرين إلى أنها فعلت ماتنتقده، فعلقت أحد متابعيها: “واللي انتي بتعمليه حضرتك دا اسمه ايه أنا معرفش غير منك”، وعلق الاخرى: “حضرتك بتقولي زي الصحافة انه مدمن ماتقولي مريض وخلاص”، وغيرها من التعليقات التي أتت على نفس السياق.

انتحار شقيق رامي صبري

وكانت قد كشفت التحريات أن شقيق رامي صبري كان يعاني من إدمان المود المخدرة، ووالده قام أمس بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج. وأضافت التحريات أن المتوفى هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق وفشلت محاولة إسعافة من بعض الأهالي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وتم إخطار أسرته.