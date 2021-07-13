/640430/رابط-دفع-فاتورة-التليفون-أونلاين-من-المصرية-للاتصالات

يسأل البعض عن مكان لدفع فواتير شبكة المصرية للاتصالات We بكل سهولة وبدون الذهاب لأقرب فرع، خاصًة وان الوقوف في شبابيك انتظار شركات الاتصالات مثل المصرية للاتصالات مرهق خاصًة بوجود أزمة كورونا.

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