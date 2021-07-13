الزمالك:على اتحاد الكرة أن يطبق مبدأ العدالة وهذا هو المطلوب

/640429/الزمالكعلى-اتحاد-الكرة-أن-يطبق-مبدأ-العدالة-وهذا-هو-المطلوب

أكد عمرو الدرديري رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، أن قرار اللجنة المكلفة بإدارة النادي برفض موعد مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر هو قرار قاطع ولا تراجع عنه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الدرديري في تصريحات لبرنامج "وان تو": بطولة كأس مصر هي الأهم من جميع البطولات في جميع المنطقة، كيف نتعامل معها بهذا الاستخفاف وأن نضع مبارياتها بين مباريات الدوري، ومهم جداً أن يتم تحديد جدول مبارياتها حتى المباراة النهائية، والزمالك طالب فقط بالعدالة وتكافؤ الفرص وأسوان قدم نفس الطلب.

وتابع: أسوان لديه مباريات مهمة في الدوري بخلاف الزمالك وماذا سيستفيد إذا وصل لنهائي الكأس وهبط من الدوري، على اتحاد الكرة أن يطبق مبدأ العدالة، وهذا هو المطلوب.

ومن ناحيه اخري وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي:-

الجولة الـ28 الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء.

الجولة الـ29 الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30 الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ 31 الزمالك و وادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.

الجولة الـ33 الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة.

الجولة الـ34 الزمالك أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت.

طبيب الزمالك

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبي والتأهيلي للاعبين.

أضاف أسامة أنه سيتم عمل فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم.

كما أشار أسامة إلى أن هناك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، سيخضع لها جميع أفراد الفريق عقب العودة للتدريبات.

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة الابوع الماضي على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

فيما بعد مرور 27 جولة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم المحلي الحالي 2020-2021، يسير الزمالك بخطى ثابتة نحو اقتناص الدرع.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات، وخسر لقاءين .