صور.. وزير القوى العاملة يسلم 950 وثيقة تأمين للصيادين فى 12 محافظة

جدة - نرمين السيد - وقال سعفان خلال تسليم وثائق التأمين للصيادين بمقر الوزارة، إن القيادة السياسية تولى الاهتمام بالعمالة بشكل عام وصغار الصيادين بشكل خاص اهتماما كبيرا، موضحا أن الهدف من إصدار وثائق تأمين حوادث شخصية للصيادين يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر وحفاظا على استقراره الأسرى.



وأضاف أن فئة الصيادين من العمالة غير المنتظمة يستحقون كامل الدعم نظرا لطبيعة عملهم والمخاطر التى يتعرضون لها يوميا، مما دفع الوزارة للتفكير فى طريقة لدعم هذه الفئة ،وخرجت فكرة وثيقة التأمين بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، مدتها سنة ثم تجدد، مشيرا إلى أنه تم تسليم 200 ألف وثيقة تأمين على الحياة للصيادين حتى الآن، ونستهدف 500 ألف فى المرحلة المقبلة.



وتابع الوزير، إن العمالة المصرية فى قلب الدولة، وهى ظهيرها فى النمو الاقتصادى، لافتا إلى أن الدولة لم تتأثر فى أزمة كورونا الأخيرة ونجحت فى تحقيق مؤشرات مرتفعة بمعدلات النمو مقارنة بجميع دول العالم التى تأثرت بتلك الأزمة.



ولفت إلى أن فكرة وثيقة التأمين التكافلى لحماية آسر العمالة وخاصة الصيادين لما يتعرضون له من مخاطر يومية فى عملهم، مبينا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بجميع فئات الشعب المصرى لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.



ونوه سعفان بأن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين على مستوى مستوى محافظات الجمهورية، لافتا أنه سيتم حصر وتسجيل هذه الفئة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية هذه الفئة صحيا واجتماعيا وتأمينيا.



وأوضح أن وثيقة التأمين المقدمة لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبنائها ، وليعلم كل منهم أن الدولة المصرية لن تترك أى عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.