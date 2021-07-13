خطة النواب تبحث مشكلات قطاع الصادرات الزراعية

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رىٔيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من الناىٔب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولى الهيىٔة القومية لسلامة الغذاء مسىٔولية الصادرات الزراعية الطازجة.





وقال الناىٔب ياسر عمر، إن هناك مشكلات يعانى منها قطاع الصادرات الزراعية منذ تولى الهيىٔة القومية لسلامة الغذاء مسىٔولية الصادرات الزراعية، وتتمثل هذه المشكلات فى اتخاذ قرارات وتعديلات على النظم المتبعة فى ذروة الموسم التصديرى دون مراعاة للخساىٔر التى يتكبدها المصدرون، مثل أزمات الشموع والمطهرات والكراتين، وعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه من حلول مع المصدرين، وعدم إخطار المصدرين بتعليمات الهيىٔة حتى يتسنى لهم توفيق أوضاعهم الالتزام بتلك التعليمات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال رىٔيس الحجر الزراعى، إنه فى عام 2017، كان هناك حظرا لبعض المحاصيل الزراعية، وتم تطبيق نظام التمويل على المزارع حتى تتم الرقابة على المبيدات بالمزارع عندما يتم تصدير المنتجات إلى الدول، ووجود بعض المخالفات لا يتم حظر الدولة بالكامل بل يتم منع المزرعة من التصدير، وبالفعل نجحت الهيىٔة فى فك حظر التصدير للعديد من الدول.

وأشار كمال إلى أن هناك منظومة تكويد جديدة تم الانتهاء من إعدادها حاليا، وفى انتظار صدور قرار وزارى بها حتى يتم بدء العمل بها، وهى تعطى أحقية كافة الإجراءات لهيىٔة الحجر الزراعى، ومن ضمن مميزاتها أن الهيىٔة ستقوم بتسليم ملف كامل للمزارع عن المواصفات الفنية لكل محصول.