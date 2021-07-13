جدة - نرمين السيد - شدد محافظ أسيوط عصام سعد، على عدم ذبح الأضاحى فى الطرقات العامة والشوارع وتوقيع غرامات على المخالفين وتشديد الرقابة للتأكد من تنفيذ التعليمات، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، فضلًا عن إلغاء إجازات الأطباء البيطرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





وأكد سعد فى تصريح اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومنها فتح كافة المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وحظر ذبح الإضاحى، موجها بضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطرى وإدارة المجازر ومديرية التموين لشن حملات مكثفة قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك تستهدف شوادر ومحال عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى. من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط أنه تم وضع خطة متكاملة استعدادا لعيد الأضحى المبارك بناء على توجيهات المحافظ، مؤكدا توافر كل متطلبات عمليات الذبح بإشراف مدير إدارة المجازر بالمديرية، وذلك منعا لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحى بالشوارع والطرقات، حيث تعمل تلك المجازر على مدار 24 ساعة، مع إلغاء جميع الإجازات للأطباء والعاملين بتلك المجازر خلال أيام العيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرض أقصى العقوبات.. محافظ أسيوط بحذر من الذبح فى الطرق العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.