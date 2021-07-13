صور.. وفد من كبار رواد البحث العلمى يزور الجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفد رفيع المستوى من كبار رواد البحث العلمى والتعليم العالى فى مصر بمقر الجامعة بمدينة برج العرب بالإسكندرية.





جاء ذلك بحضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة.



ضم الوفد الدكتور عبد الله بركات، الدكتور عبد الحى عبيد، الدكتور أحمد درويش، الدكتور أحمد زكى بدر، الدكتور أحمد بيومى شهاب، عبد الحميد سلامة، الدكتور جلال السيد، الدكتورة غادة لبيب، الدكتور حسن يونس، الدكتور، حاتم البكرى، الدكتور حسن ندير، الدكتورة هند حنفى، الدكتور ماهر الدماطى، الدكتور محسن المهدى، محمد المدبوح، الدكتور محمد النشار، الدكتور محمد شعيره، الدكتور سمير محسن، الدكتور وائل الدجوى، الدكتور ياسر الشايب.



وأجرى أعضاء الوفد جولة تفقدية بالجامعة تم خلالها زيارة مختلف قاعات المحاضرات والمعامل فى مبانى المقر الدائم والمدينة الجامعية ومبنى الأنشطة الطلابية.



وأشاد أعضاء الوفد بالتقدم الملحوظ الذى تم إنجازه بالجامعة فى الفترة الاخيرة سواء على المستوى الأكاديمى أو على مستوى دعم وخدمة المجتمع من حيث تقديم الاستشارات والدورات التدريبية اللازمة لربط مخرجات البحث العلمى بالصناعة وتطوير الصناعة المصرية، بالإضافة إلى تطبيق المناهج المتطورة بالجامعة لتخريج طالب مؤهل للمنافسة بسوق العمل المحلى والدولى.



يذكر أن تم تأسيس الجامعة المصرية اليابانية فى عام 2010 بمدينة برج العرب بالإسكندرية من خلال الشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية لتعزيز تنمية الموارد البشرية فى المنطقة وفى جميع أنحاء العالم من خلال تقديم أفضل الخبرات الأكاديمية والبحثية للطلاب فى الجامعة.