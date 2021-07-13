/640427/البنك-العربي-الإفريقي-يقدم-خدمة-تحصيل-الضرائب-اليكترونيا

يقدم البنك العربي الإفريقي خدمة تحصيل الضرائب اليكترونيا وذلك عن طريق استخدام هذه الخدمة الكترونيا اونلاين من البنك العربي الافريقي للعملاء ويمكن أن يتم دفع كل أنواع ضرائب الدخل والمبيعات على مدار السنة. ويمكن للعملاء من البنك العربي الافريقي ببساطة طلب دفع مبلغ الضريبة المطلوب عن طريق ملئ استمارة الطلب المبين بها نوع الضرائب، بالاضافة للرقم الضريبي.

دوت الخليج خدمة تحصيل الضرائب اليكترونيا من البنك العربي الإفريقي الراحة في تسديد الضرائب إلكترونيا في أي من فروعنا بأقل وقت وجهد ممكن الأمان وهي أن تسمح هذه الخدمة بالدفع المباشر من الحساب المصرفي دون الحاجة إلى الدةع نقدا أو إصدار شيك أو حوالة مصرفية. تجنب بالتالي أي خطر فقدان للنقود أو الشيكات البنكية. الاقتصادية حيث لا يحمل البنك العربى الافريقى الدولى العملاء اية مصاريف مقابل تقديم الخدمة، فأنها توفر النفقات التي يتكبدها العملاء لإصدار الشيكات المصرفية أو لنقل الشيكات أو المبالغ النقدية. خدمة عملاء البنك العربي الإفريقي الاتصال بمركز خدمة العملاء 19555

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