/640424/اثيوبيا-تواصل-الخداع-وتصدر-بيان-عاجل-بشأن-سد-النهضة

قامت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بإصدار بيان يفيد أن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة جارية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة وفقًا لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث.

دوت الخليج يرصد بيان الخارجية الأثيوبية بشأن سد النهضة

وقال دينا مفتي ،المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في بيان إنه يأسف لعرقلة وتسييس التقدم الذي تم إحرازه في مفاوضات سد النهضة، مضيفًا أن إثيوبيا أوضحت موقفها مرارا وتكرارا بأن هذا الأمر غير مجد وأن عرض القضية على مجلس الأمن غير مفيد وبعيد عن ولاية المجلس.

وتابع :" أنه تم الاعتراف بأهمية قيادة الاتحاد الأفريقي للمفاوضات لمعالجة شواغل كل طرف بشأن سد النهضة.

بيان الخارجية الأثيوبية: نشجع مصر والسودان للتفوض بحسن نية

وأكد البيان أن أديس أبابا ملتزمة بإنجاح المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، والوصول إلى نتيجة مشتركة ومقبولة لجميع الأطراف.

وشدد البيان على أن إثيوبيا جاهزة ومستعدة للعمل على النهج التدريجي المقترح من قبل رئيس الاتحاد الأفريقي، وبالتالي فإنها تشجع مصر والسودان على التفاوض بحسن نية من أجل إنجاح المفاوضات.