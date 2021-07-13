رياضة النواب تناقش طلب النائب عبد الوهاب خليل بشأن تأخر أعمال حمام السباحة بمركز شباب أطفيح«صور»

/640422/رياضة-النواب-تناقش-طلب-النائب-عبد-الوهاب-خليل بشأن-تأخر-أعمال-حمام-السباحة-بمركز-شباب-أطفيحصور

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمود حسين ،طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تأخير الانتهاء من اعمال الانشاءات بحمام السباحة بمركز شباب اطفيح بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل بشأن حمام سباحة مركز شباب اطفيح

وقال النائب عبد الوهاب خليل ، أثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم منهن أنه تم توفير 2مليون جنيه للأعمال،ولا يزال هناك تقاعس مستمر من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف ممثل الحكومة للنائب عبد الوهاب خليل: أنه سيتم الانتهاء من أعمال حمام السباحة بمركز شباب أطفيح قبل ديسمبر المقبل.

ومن جانبه قال النائب محمود حسين، رئيس رياضة النواب:أن اللجنة سوف تحضر افتتاح حمام سباحة مركز شباب أطفيح مع النائب عبد الوهاب خليل عقب الانتهاء منه.

مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

قانون التحرش

وشهدت الجلسة اليوم التصويت النهائي علي مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، عد أن تمت مراجعتهم من مجلس الدولة كما شهدت الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)

وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.