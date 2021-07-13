أكاديمية الشرطة تنظم حفل ختام الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية.. صور

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نظمت أكاديمية الشرطة، احتفالاً بمناسبة تخريج الدورات التدريبية أرقام «321 – 322 - 323»، من الكوادر الأمنية الأفريقية، والتي أقامها مركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كإحدى صور الجريمة المنظمة – تحقيق الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة – حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة، شارك في تلك الدورات 132 متدرباً يمثلون 25 دولة أفريقية.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل احتفالات أكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء

رئيس أكاديمية الشرطة

حضر الحفل، رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، ومدير مركز بحوث الشرطة، وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، و عدد من ضباط مركز بحوث الشرطة.

حيث نقل لهم مساعد الوزير رئيس الأكاديمية، خلال كلمته تحيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات.

وأكد على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مُطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يُسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب الإفريقية.

الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

وفي السايق ذاته أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، ومن بينها أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة إلى جانب توطيد التعاون الأفريقي في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب، وينشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمني ارتكز على 3 محاور رئيسية:

المحور الأول: المحور العلمي النظري، الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين في ذات تخصص كل دورة.

المحور الثاني: المحور العلمي التدريبي التطبيقي، الذي يتم خلاله إتاحة الفرصة للكوادر الأمنية الأفريقية للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية التي تحاكي الواقع المعاصر.

المحور الثـالـث: المحور الثقافي والسياحي، الذي تتاح من خلاله الفرصة للدارسين لزيارة أشهر المعالم السياحية والأثرية والتاريخية الشاهدة على العبقرية المصرية على مر العصور.

وزارة الداخلية

يأتي ذلك اتساقاً مع استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز في إحدى محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

المتدربون

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقي تلك الدورات في مصر، وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة في مجالات التدريب الأمني وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني، في نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين، ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.