/640420/رامي-صبرى-ينشر-صورة-مع-شقيقه-الراحل-كان-نفسي-أشوفك-أحسن-مني

ظهر المطرب رامي صبري لأول مرة بعد حاثة انتحار شقيقه كريم صبري الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، ليوجه له رسالة مؤثرة.

دوت الخليج يكشف أول تعليق من رامي صبري بعد وفاة شقيقه

نشر رامي صبري صورة تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: “دايمًا كنت بقولك نفسي أشوفك أحسن مني، وفعلًا خدت الشهادة، وبقيت أحسن مني يا حبيبي ربنا يرحمك ادعوا له”.

وفاة شقيق رامي صبري

توفي شقيق الفنان رامي صبري مساء يوم الأحد، وكشفت التحريات أنه كان يعاني من إدمان المود المخدرة، ووالده قام أمس بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج. وأضافت التحريات أن المتوفى هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق وفشلت محاولة إسعافة من بعض الأهالي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وتم إخطار أسرته.

فتوى هامة بشأن شقيق رامي صبري

صرح الموزع محمد شفيق، صديق الفنان الراحل كريم صبري، رأي دار الإفتاء المصرية في طرح ألبوم الراحل بعد وفاته.

وكتب محمد شفيق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تم التواصل مع دار الإفتاء المصرية بمكالمة مسجلة فحواها هو الآتي:ألبوم كريم نزوله من عدمه لن يضره ولن ينفعه في الآخرة، بمعنى إن الألبوم نزل أو مانزلش لا هياخد عليه سيئة ولا هياخد عليه ثواب".

وتابع: “الحاجة الوحيدة اللي تنفعه هي الصدقة الجارية، فهنا القرار يعود لأسرة كريم صبري، لو طبعا أدولنا موافقة بطرح الألبوم هنعمل كدة، لو رفضوا فده قرارهم أولا وآخرًا، نسأل الله رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، اللهم أجرنا في مصيبتنا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نجوم الفن ينعون رامي صبري

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني على نعي الفنان كريم صبري الشقيق الأصغر للمطرب رامي صبري وأحد أعضاء فرقته الموسيقية، الذي وافته المنية مساء ،أمس الأحد، إثر غرقه في مياه ترعة المريوطية.

كان من بينهم الفنان تامر حسني، حيث كتب عبر حسابه على «فيس بوك» قائلًا: "البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري.. نسألكم الدعاء والفاتحة له".

وبادر العزاء الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين ، للفنان رامي صبري في غرق شقيقه، فغرد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "البقاء لله خالص التعازي للفنان رامي صبري في وفاة شقيه كريم صبري.. أدعو الله أن يتغمدة برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".