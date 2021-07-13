/640418/توزيع-درجات-اللغة-الأجنبية-الثانية-القسم-الأدبي
توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية القسم الادبي يسأل عنها الطلاب وأولياء الأمور حيث أن توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية القسم الأدبي والعلمي سواء لغة الألمانية أو الفرنسية أو اسبانية يجب أن يوجد لها توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية 2021 .
دوت الخليج
توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية القسم الادبي
وكان توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية القسم الادبي بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، أن مجموع الدرجات الكلي لامتحان اللغة الأجنبية الثانية توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية القسم الادبي للصف الثالث الثانوي 2021 اللغة الفرنساوية ، والألمانية ، و الإيطالي ، أو الصيني ، ويكون توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية القسم الادبي هو 40 درجة .
توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية 2021
و أشارت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني ، أنه يتم تقسيم الدرجات على 33 سؤالًا ، و أن توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية القسم الادبي 40 درجة هي مجموع عدد الاسئلة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2021 اللغة الفرنساوية ، والألمانية ، و الإيطالي ، أو الصيني .
درجات اللغة الأجنبية الثانية القسم الادبي
و كشفت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية القسم الادبي ، أن توزيع درجات الأسئلة ستكون من السؤال الأول حتى السؤال الخامس عشر ، و ذلك بمجموع 15 درجة ، أي أن درجة لكل سؤال ، و السؤالين السادس عشر و السابع عشر مجموعهم 5 درجات، أي درجتين و نصف الدرجة لكل سؤال في توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية القسم الادبي ، فيما يتم توزيع الأسئلة من الثامن عشر إلى السادس والعشرين ، بمجموع 8 درجات ، والسؤال السابع و العشرين و الثامن والعشرين بدرجة واحدة لكل سؤال .
باقي توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية
توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية القسم الادبي السؤال الثامن والعشرين بخمس درجات ، و الأسئلة من التاسع والعشرين والثلاثين و الواحد و الثلاثين و الاثنين و الثلاثين بمجموع 4 درجات ، والسؤال الثلاثة وثلاثين بدرجة واحدة .
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