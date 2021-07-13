/640417/مشاكل-قطاع-الصادرات-الزراعية-على-مائدة-الخطة-والموازنة-والحجر-الزراعي-يرد

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هناك مشاكل يعاني منها قطاع الصادرات الزراعية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية وتتمثل هذه المشكلات في:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة

١- اتخاذ قرارات وتعديلات على النظم المتبعة في ذروة الموسم التصديري دون مراعاة للخسائر التي يتكبدها المصدرين مثل ازمات الشموع والمطهرات والكراتين.

٢- عدم الالتزام بما يتم الاتفاق علية من حلول مع المصدرين وعدم اخطار المصدرين بتعليمات الهيئة حتى يتسنى لهم توفيق اوضاعهم الالتزام بتلك التعليمات.

٣- عدم الرد على الشكاوي والمشاكل والخطابات المرسلة للهيئة الا في حالات نادرة.

٤- قيام بعض مهندسي الهيئة برفض تصدير الشحنات دون اصدار اي اخطار رسميتين باسباب الرفض.

جاء ذلك خلال لجنة اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب / ياسر عمر، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية الطازجة.

أوضح الدكتور أحمد كمال رئيس الحجر الزراعي أن في عام ٢٠١٧ كان هناك حظر لبعض المحاصيل الزراعية وتم تطبيق نظام التمويل على المزارع حتي تتم الرقابة على المبيدات بالمزارع لكي عندما يتم تصدير المنتجات الي الدول و وجود بعض المخالفات لا يتم حظر الدولة بالكامل بل يتم منع المزرعة من التصدير، وبالفعل نجحت الهيئة في فك حظر التصدير للعديد من الدول.

واشار الدكتور أحمد كمال الى أن هناك منظومة تكويد جديدة تم الانتهاء من الاعداد منها حاليا، وفي انتظار صدور قرار وزاري بها حتي يتم بدء العمل بها وهي تعطي احقية كافة الاجراءات لهيئة الحجر الزراعي ومن ضمن مميزاتها انه الهيئة ستقوم بتسليم ملف كامل للمزارع عن المواصفات الفنية لكل محصول مشير ا الى انه الان يتم الاعداد لموسم الرمان حتي يتم بدء العمل به عند الانتهاء من قرار تفعيل المنظومة

وفيما يخص محصول البطاطس اوضح رئيس الحجر الزراعي ان في عام ٢٠٢٠ كان تصدير البطاطس بقيمة٦٩٠ الف طن ، منخفض عن العام السابق ب ١٠طن فقط