رئيس ريال مدريد يهين كاسياس وراؤول

بيريز يهين أساطير ريال مدريد

قامت صحيفة إل كونفيدنسيال الإسبانية، تسريب صوتي لبيريز يعود إلى عام 2006، بعدما استقال من رئاسة النادي، وشملت التسجيلات الصوتية التي نشرتها الصحيفة الإسبانية على قيام بيريز بإهانة إيكر كاسياس حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق، واحد أبرز أساطير الفريق الميرنجي، ولم يكتفي بيريز بإهانة كاسياس، ولكنه قام أيضا بإهانة راؤول جونزاليس، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الفريق الميرنيجي.

تسريبات صوتية لبيريز

وقال بيريز في تلك التسيلات الصوتية عن إيكر كاسياس: "كاسياس ليس حارس مرمى مدريد، إنه أكبر فشل نواجهه، ولا يستحق أن يلعب لفريق بحجم ريال مدريد، ولكن ما حدث هو أن الجمهور معجب به، مما يجبرنا على بقائه في الفريق". وتابع "كاسياس يعتبر أحد أكبر عمليات الاحتيال التي تعرضنا لها، وليس هو فقط بل راؤول كذلك". واضاف "أكبر عملية خداع حدثت في ريال مدريد، هو انضمام راؤول وكاسياس".

يذكر أن الثنائي الذي قام بيريز بإهانتهم يعملون حاليا داخل الفريق الميرنجي، حيث يعمل إيكر كاسياس كمساعد لمدير مؤسسة ريال مدريد، ومازال في منصبه حتى الأن، بينما يعمل راؤول كمدرب للفريق الثاني لريال مدريد، وهو أيضا ما زال باقيا في منصبه.

انتقال راموس إلى فريق باريس سان جيرمان

الجدير بالذكر أن الإسباني سيرجيو راموس، انتهى تعاقده مع فريق ريال مدريد نهاية الموسم المنقضي، ولم يصل الإسباني إلى اتفاق مع إداراة فريق ريال مدريد، حيث طلب بيريز رئيس مجلس إداراة فريق ريال مدريد، من سيرجيو راموس تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها اللاعب، ولكن رفض سيرجيو راموس، وقرر الرحيل عن ريال مدريد، الذي لعب بقميصة أكثر من 15 عام، حيث انضم الدولي الإسباني إلى الفريق الميرنجي عام 2005، عندما كان لاعبا في فريق إشبيليه الإسباني، وأصبح سيرجيو راموس من أساطير فريق ريال مدريد الإسباني، حيث يعد راموس بالنسبة لجماهير الفريق الميرنجي أسطورة من أساطير الفريق على مر عصوره.