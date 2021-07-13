رابط استعلام معاش تكافل وكرامة يوليو 2021 بالرقم القومي من البوابة الرسمية مباشرة

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محمد سياف - ابو ظبي - نقدم رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي للشهر الجاري، حيث يبحث العديد من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن أسمائهم على بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، التي أعلنت عن قرب نزول أسماء مستحقي المعاش الجدد، وموعد صرف المعاش لدفعة شهر يوليو 2021 وهي من المتوقع أن يتم صرفها خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2021

قالت وزارة التضامن الاجتماعي أن من حق كل من تنطبق عليه شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ولديه المستندات والأوراق الدالة على استحقاقه للمعاش، التوجه إلى أحد فروع وزارة التضامن المنتشرة في كل محافظات مصر، وتقديم طلب للحصول على المعاش، لافتة إلى أنه يتم النظر في الأوراق والمستندات المقدمة وبحثها وعرضها على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار بشأنها.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن معاش تكافل وكرامة هو حق لكل من تنطبق عليه الشروط، للعيش حياة كريمة، وأنه يمكن الدخول إلى رابط استعلام معاش تكافل وكرامة وتسجيل الرقم القومي للتأكد من الموافقة على الطلب المقدم من عدمه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو

يتقدم كل شهر المئات من المواطنين المستحقين الحصول على دعم مالي من وزارة التضامن بحسب برنامج تكافل وكرامة، ويتم الاستعلام عن نزول أسماء المواطنين الجدد المستحقين للمعاش عن طريق الخطوات التالية: