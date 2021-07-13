الاتحاد الأوروبى: أزمة سد النهضة ضمن أولوياتنا والحوار سبيل لحل القضية

قال الاتحاد الأوروبي، إن أزمة سد النهضة ضمن أولوياتنا، مشددا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.، جاء ذلك ردا على سؤال لقناة العربية. كان جان ألسبورن وزير خارجية لوكسمبورج، قال في تصريحات لقناة الحدث، إن أزمة سد النهضة معقدة ويجب عدم التوهم بتداعياتها الخطيرة، مشددا على أن مصر سترد بجدية على أى نقص فى منسوب المياه.
فى غضون ذلك، عقد وزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الثلاثاء، ببروكسل، مباحثات مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن الجانبين تشاورا حول التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً، والفرص المتاحة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث" سد النهضة وليبيا وعملية السلام ضمن الموضوعات محل النقاش".
كان سامح شكري، وزير الخارجية، قال أمس، إن وزراء الخارجية الأوروبيين استفسروا عن التطورات فى ملف سد النهضة، وفاعليات مجلس الأمن، ورؤية مصر تجاه هذه القضية، والتوجه المستقبلي، وهناك اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصري، وتقدير أسلوب مصر فى التعامل فى هذه القضية، وخاصة بعد إبداء المرونة والعمل على تحقيق مصلحة الدول الثلاث.
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