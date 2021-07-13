محافظ القاهرة يشدد على توفير جميع أنواع اللحوم بأسعار مناسبة

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية التموين بضرورة توفير جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين وتقل أسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق استعداداً لعيد الأضحى المبارك.





وطالب المحافظ، وفقا لبيان صحفى، بضخ كميات كبيرة من أنواع اللحوم المختلفة ونشر منافذ البيع والتوزيع للحوم الطازجة والمستوردة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومى للتأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك حفاظاً على صحة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة وتحقيق ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

ووجه محافظ القاهرة، بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال الوقفة وأيام العيد والعمل فترتين على مدار اليوم لسرعة تلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها وربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء، وأن يتم شن حملات مشتركة مع مباحث التموين ومديريتى الصحة والطب البيطرى على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد والتأكيد على التنسيق بين المخابز لتوافر الخبز طوال إجازة العيد، وكذلك متابعة مستودعات اسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص إضافية لسد كافة احتياجات المواطنين ومواجهة أى زيادة فى الطلب قبل وفى أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك وخاصة فى المناطق التى تشهد طلباً متزايداً.

وصرح اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين، بأنه تم توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى النيل والأهرام والمصرية، مشيراَ إلى قيام محافظة القاهرة بإنشاء منافذ متعددة ومنتشرة بجميع الأحياء تحت إشراف مديرية الطب البيطرى والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة بأسعار مناسبة وبتخفيضات عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف مدير المديرية، أنه يوجد منافذ توزيع متنقلة فى المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزارة الزراعة لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بها.

وأشار مدير المديرية، إلى أن المديرية تتلقى شكاوى المواطنين على أرقام تليفونات 27420019 ، و 27420025، و 27420037، و 27420038 طوال فترة العيد.

وأكد مدير المديرية، أنه سيتم تكثيف الرقابة على المخابز بصفة عامة، ورصد أى كميات من الدقيق لم يتم تشغيلها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى وجود 2046 مخبز قطاع خاص وعام ستعمل خلال فترة العيد مع السماح لبعض المخابز بالأجازات بنسبة لا تتجاوز 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة بالإضافة إلى عمل جميع المطاحن بالمحافظة بكامل طاقتها ويتم المرور عليها للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع اسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأى قصور فى الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات كما تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة المحافظة بنسبة 10% لمواجهة اى زيادة فى الطلب خلال فترة العيد.