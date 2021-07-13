القومية للإنتاج الحربى: نمتلك قدرات تكنولوجية من شأنها تعزيز الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى، أن شركات الإنتاج الحربى تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية التى تساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى).





جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالندوة التى عقدتها وزارة الإنتاج الحربى، اليوم، تحت عنوان "دعم الصناعة المصرية" لتعريف رجال الصناعة المصريين فى مختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى.

واستعرض جمبلاط خلال كلمته أبرز الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى، لافتاً إلى أن قدرات الخراطة تصل فى "المشغولات" حتى (70) طن وأطوال حتى (12) مترا، وقُطر حتى (5) أمتار، وفى "قدرات القطع فى ألواح الصلب" حتى طول (12) مترا، وفى "التخانة" تصل إلى (30) سم، كما تصل القوة الإنتاجية فى "المكابس" حتى (4.000) طن، وفى "ماكينات التحكم الرقمى CNC" حتى 5 محاور، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية فى خطوط "الدرفلة" تبلغ (30) ألف طن ويتم إنتاج ألواح الصلب المدرفلة على الساخن بسُمك يصل إلى (6) مم كما يتم إنتاج الألواح واللفائف المدرفلة على البارد بسُمك حتى (0.5) مم.

وأكد رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى أنه توجد بشركات الإنتاج الحربى كل تكنولوجيات المعالجة السطحية والحرارية للخامات بلا إستثناء، مشيراً إلى أن إجمالى الخطوط الإنتاجية بالشركات التابعة يبلغ (258) خطا إنتاجيا، وتضم أكثر من (10.000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة CNC.

وأوضح "جمبلاط" أن عدد عائلات المنتجات يبلغ (200) عائلة مختلفة (سباكة، كيمياء، .. وغيرها)، كما يوجد عدد (14) معملا معتمدا، و(19) نشاطا بالشركات، وتابع أن إجمالى ما تضمه المعامل من أجهزة ومعدات يبلغ (377) جهاز قياس ومعدة معملية.

جدير بالذكر أن تنظيم وزارة الإنتاج الحربى لهذه الندوة يأتى من منطلق إيمانها بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة (الحكومى، العام، الخاص) من أجل تحقيق التنمية الشاملة المنشودة للدولة.