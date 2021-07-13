القوى العاملة تعين 31 شابا فى شمال سيناء

وتلقى سعفان تقريرًا من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية استخرجت 36 شهادة قياس مستوى المهارة، و35 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة.
وفى مجال التفتيش العمالى، قامت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء بالتفتيش على 124 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 505 عمال.
وأوضح مدير مديرية بشمال سيناء أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحيًا واجتماعيًا، قامت المديرية بصرف 5 منح مولود جديد بإجمالى 10 آلاف جنيه.
وتابعت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 6 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.
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