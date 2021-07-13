مستشفيات القاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأشار عبدالعال، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكل المستلزمات الطيية بجميع المستشفيات خصوصًا البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشؤون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة خلال أيام العيد والتفتيش على محال بيع اللحوم البلدية والمستوردة ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين واستيفائه الاشتراطات الصحية مع تشـديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسـواق وثلاجات حفظ اللحوم.

من جهته، أكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، كما تم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بها، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

وأضاف شوقى أنه تم مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات فى الاستقبال والطوارئ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتى تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لتلقى بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسؤولين بها فور حدوث أى طارئ على التليفون رقم 23918968، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة على التليفون (02236431299 – 0223640402)، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون ( 0226840902 –0224823314 )

وأشار مدير مديرية الشؤون الصحية إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بوضع خطة عمل لضبط الأسواق من الناحية الصحية لكل الأغذية، بالإضافة إلى عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، وتكثيف المرور والتفتيش على محال بيع اللحوم والتفتيش على المجازر بمختلف أنواعها( لحوم – دواجن) وسحب عينات مختلفة منها، والقيام بتكثيف أعمال مكافحة الحشرات.

وأضاف مدير مديرية الشؤون الصحية انه تم رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكل أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.