الخارجية: شكرى بحث مع ممثل الشؤون الخارجية الأوروبية أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى وبوريل أكدا خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجى للعلاقات التى تجمع مصر بالاتحاد الأوروبى، وأهميتها فى ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبيّن، حيث اتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وأضاف المُتحدث الرسمى، وفقا لبيان صحفى، أن الاجتماع شهد كذلك نقاشاً معمقاً وتبادلاً للرؤى بين شكرى وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عرض الوزير شكرى الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع فى ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدماً بعملية السلام بما فى ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطينى والدعم التنموى فى سائر أنحاء الأراضى الفلسطينية، هذا، فضلاً عن التطرُق لملف سد النهضة، كما تم كذلك تناول الجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.
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