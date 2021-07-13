عاجل- توجيه مهم من محافظ القاهرة لمديرية الأوقاف حول صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف، بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة بصلاة عيد الأضحى المبارك وعدم أصحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الشأن.





كما شدد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلى وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين . وشدد محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد المعدة للصلاة وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة.

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