/640361/اللجان-النوعية-بمجلس-النواب-تستأنف-عملها-اليوم

تناقش لجنة الاعلام والثقافة والآثار ، خلال اتماعها اليوم ،برئاسة النائبة درية شرف الدين، موضـوع طلـب الاحاطـة المقـدم مـن النائب محمـد سـعد الصـمودي، بشـأن عـدم قيـام أجهـزة وزارة السياحة والا ثار بالتنقيب داخل المناطق الاثرية بمحافظة كفر الشيخ.

دوت الخليج يرصد تفاصل اجتماعات اللجان النوعية اليوم بالبرلمان لجنة الصحة وتناقش لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم 8 طلبات الاحاطة، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد علي محمد نور الدين، بشأن تأخير تطوير شبكات الغاز بمستشفى الجمالية دقهلية. كما تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب احمد بدوي، نظر طلبات الاحاطة المقدمة من: • النائب ثروت سويلم، بشأن تردى أوضاع سنترلات مر كز أبو حماد. • النائبة نرمين بدراوي، بشأن تدني مستوي كفاءة الخدمات المقدمة من سنترال شبرامنت. • النائب تامر عبدالقادر، بشأن ضعف شبكة الانترنت في نطاق قرى ومراكز محافظة الوادي الجديد. متابعة تطوير وإنشاء المناطق التكنولوجية لتحقيق الانتشار الجغرافي للصناعات التكنولوجية وجذب الاستثمارات . لجنة الادارة المحلية - طلب الاحاطة المقدم من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن تغطية مصـرف بلبـيس رشـاح بلبـيس لمـا يمثلـه مـن ضـرر علـى البيئـة والصـحة. - محافظـة الشـرقية، بمسـافة تقـدر بحـوالي 1300 متـر، نظـرا العامة للمواطنين. ُ - مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد على عبدالحميد و60 نائبا عدد أعضاء المجلـس بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم 57 لسـنة 1978 فـي شـأن الـتخلص مـن البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر،بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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