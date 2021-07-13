/640360/جالاتا-سراي-يشن-هجوما-على-الفريق-اليوناني-أولمبياكوس-وينسحب-من-المباراة

أعلن فريق جالاتا سراي التركي، إنسحابه من مباراة الفريق اليوناني أولمبياكوس، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريق التركي جالاتا سراي للاستعداد للموسم الجديد 2021/2022، ويعرض دوت الخليج أسباب إنسحاب جالاتا سراي من مباراته الودية أمام الفريق اليوناني أولمبياكوس:

أسباب انسحاب جالاتا سراي من مباراة أولمبياكوس

قرر مجلس إداراة فريق جالاتا سراي التركي والذذي يضم مصطفى محمد مهاجم منتخب الزمالك السابق، الإنسحاب من مباراته الودية أمام فريق أولمبياكوس اليوناني، وذلك بسبب ما رفض المسؤولين اليونانيين قبول نتائج اختبارات فيروس كورونا الخاصة باللاعبين، وهو ما اعتبره مسئولو فريق جالاتا سراي تميز ضد جالاتا سراي بسبب جنسيته التركية.

جالاتا سراي يرفض انضمام مصطفى محمد إلى المنتخب الأولمبي

الجدير بالذكر أن فريق جالاتا سراي رفض انضمام مصطفى محمد إلى منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، عن قائمة المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وشملت القائمة العديد من المفاجأت، حيث تواجد ثلاث لاعبين فوق السن دون تواجد محمد صلاح من بينهم، واستقر شوقي غريب على اختيار الثلاثة الكبار وهم: محمد الشناوي ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي، كما شهدت القائمة مصطفى محمد وأحمد عبدالقادر، وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال- كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

مواعيد مباريات المنتخب في أولمبياد طوكيو

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص). المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص). المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م.)